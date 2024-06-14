Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin final yaptığı iddia edildi

14 Haziran 2024 15:03 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:33

Başrollerinde Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in bulunduğu yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci'nin oturduğu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 13 Haziran Perşembe günü yayınlanan 28. bölümünün ardından sezon finali yaptı.

Dizinin ikinci sezonun ne zaman geleceği hakkında ise bir açıklama bulunmuyordu.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ FİNAL Mİ YAPTI?

Dizinin sezon finalinin ardından yeni sezon tarihi ile ilgili yönetmen ve oyunculardan bir açıklama gelmedi.

İddialara göre Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin reytinglerinin üst sıralarda yer almasına rağmen 2. sezon onayı kanal tarafından verilmedi.

Dizinin 2. sezonda olmayacağı sezon finalinin aslında final olduğu iddia edildi.