Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ne zaman başlayacağı netleşti

14 Ekim 2024 17:14 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:41

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı gündem oldu. Dizinin 29. bölümün fragmanın ardından yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezonunun ilk bölümü 21 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Başrollerinde Uğur güneş​, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Sezin Akbaşoğlulları, Ekin Türkmen, Bülent Şakrak gibi isimlerin yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci'nin oturduğu Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi​ dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Dizinin son yayınlanan tanıtım fragmanında ne zaman başlayacağı açıklandı.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte birçok dizinin yeni sezonları yayınlanmaya başladı.

Ancak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin yeni sezonu diğer dizilerin aksine henüz başlamadı.

Kanal tarafından yayınlanan son fragmanda yer alan bilgilere göre dizinin yeni sezonu 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de yayınlanacak 29. bölümün ardından başlayacak.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan yaklaşık 60 dönümlük bir arazi üzerine kurulan platoda çekiliyor.

Dizi için özel hazırlanan bu plato sayesinde dönemin mekan tasarımı daha iyi yansıtılabiliyor.