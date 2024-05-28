Küfürlü videosunun ardından gözaltına alınan Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı

28 May 2024 13:40 - Güncelleme : 28 May 2024 14:02

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Astrolog Meral Güven, Galatasaray şampiyonluğunun ardından bir video yayınlamıştı.

Sosyal medyada yayılan küfürlü videosuna ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 27 Mayıs akşamı gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Vatandaşlar tarafından Meral Güven'in serbest bırakılıp bırakılmadığı merak ediliyor.

Meral Güven'in emniyette ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Meral Güven'in "tehdit ve hakaret"ten iki kere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 sabıka kaydı olduğu belirlenmişti.