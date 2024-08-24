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Kullanıcılar “Steam ile iletişim kurulurken bir sorun oluştu” ifadesi ile karşılaşırken uygulamada bağlantı problemi yaşanıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ağustos 2024 15:36 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 15:41
Kullanıcılar “Steam ile iletişim kurulurken bir sorun oluştu” ifadesi ile karşılaşırken uygulamada bağlantı problemi yaşanıyor

Binlerce oyunun içerisinde yer aldığı Steam uygulamasında bugün internet bağlantı sorunları yaşanırken son dakika çöktü mü, neden çalışmıyor araştırılırken ne olduğuna dair araştırmalar yapılıyor. "Steam cloud senkronize edilemiyor" hatası ile konuşuluyor.

24 Ağustos günü öğlen saatlerinde oyun uygulaması olan Steam'da yaşanan çökme olayı gündem olurken oyuna girmek isteyenler bağlantı ve internet sorunu ile karşılaştı.

İnternete bağlanmıyor paylaşımları yapan kullanıcılar sosyal medyada da teknik sorun hakkında yorum yapıyor.

STEAM NEDEN AÇILMIYOR?

Uygulamada 24 Ağustos günü sorun yaşanırken teknik arıza meydana geldi.

Oyuna girmek isteyenler Steam uygulamasına girerken bağlantı sorunları ile karşılaştı. Downdetector'de yer alan raporlara göre sorun halen devam ediyor.

Kullanıcılar “Steam ile iletişim kurulurken bir sorun oluştu” ifadesi ile karşılaşırken uygulamada bağlantı problemi yaşanıyor - 1. Resim

STEAM İNTERNETE BAĞLANMIYOR, BAĞLANTI SORUNU HATASI

Bugün uygulamada bazı erişim problemleri meydana gelirken henüz ekipten açıklama gelmedi.

Kullanıcılar sosyal medya platformlarında yaşanan arıza hakkında paylaşımda bulunuyor.

Kaynak: TGRT Haber
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