Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat! Film gösterimi, kitap günleri ve müzikal düzenlenecek

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 belli oldu. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan etkinlikleri yoğun katılım ile devam ediyor. Beştepe Millet Sergi Salonu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen Külliye'de Ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar tarafından 26-27 Şubat Külliye'de Ramazan etkinlikleri programı araştırılmaya başlandı. Açıklanan programa göre 26-27 Şubat tarihlerinde müzikaller, resim sergisi, konserler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat! Film gösterimi, kitap günleri ve müzikal düzenlenecek
Külliye'de 26-27 Şubat programı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde, ile 'nin katkılarıyla düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bugün ve yarın çocuklara özel müzikaller gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi araştırılmaya başlandı.

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat! Film gösterimi, kitap günleri ve müzikal düzenlenecek

KÜLLİYE'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 26-27 ŞUBAT

Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) İbi Müzikali, TRT Market, Fatma Bayram ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi, Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, TRT Market etkinlikleri gerçekleştirilecek. Külliye'de Ramazan etkinlikerinin 26-27 Şubat programının tamamı ise şöyle:

26 Şubat 2026 Perşembe

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri

12:00 - 17:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri Final

12:00 - 17:00: TRT Market

14:00: İbi Müzikali

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

14:00: Fatma BAYRAM ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

13:00: Nihat HATİPOĞLU ile Dosta Doğru

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat! Film gösterimi, kitap günleri ve müzikal düzenlenecek

Beştepe Millet Camii

Kâbe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Selahattin ÇELEBİ)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Mustafa ORHAN)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Doç. Dr. Abdulkadir ERKUT)

Teravih Namazı Öncesi: Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Ahmet KARALI)

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat! Film gösterimi, kitap günleri ve müzikal düzenlenecek

27 Şubat 2026 Cuma

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri

12:00 - 17:00: TRT Market

14:00: Pırıl Müzikali

16:00: Doru Müzikali

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

21:00: Hind RAJAB'ın Sesi Film Gösterimi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

15:00: Alper KIŞ, Hasan ÖZER Konseri

Beştepe Millet Camii

Kâbe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Sinan POLAT)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Tayyib HOŞ)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. Murat KALIÇ)

Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Vahit EKER)

