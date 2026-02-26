Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat! Film gösterimi, kitap günleri ve müzikal düzenlenecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat programı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bugün ve yarın çocuklara özel müzikaller gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi araştırılmaya başlandı.
Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) İbi Müzikali, TRT Market, Fatma Bayram ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi, Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, TRT Market etkinlikleri gerçekleştirilecek. Külliye'de Ramazan etkinlikerinin 26-27 Şubat programının tamamı ise şöyle:
26 Şubat 2026 Perşembe
Beştepe Millet Sergi Salonu
12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00 - 17:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri Final
12:00 - 17:00: TRT Market
14:00: İbi Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
14:00: Fatma BAYRAM ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
13:00: Nihat HATİPOĞLU ile Dosta Doğru
Beştepe Millet Camii
Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Selahattin ÇELEBİ)
Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Mustafa ORHAN)
İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Doç. Dr. Abdulkadir ERKUT)
Teravih Namazı Öncesi: Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Ahmet KARALI)
27 Şubat 2026 Cuma
Beştepe Millet Sergi Salonu
12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri
12:00 - 17:00: TRT Market
14:00: Pırıl Müzikali
16:00: Doru Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
21:00: Hind RAJAB'ın Sesi Film Gösterimi
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
15:00: Alper KIŞ, Hasan ÖZER Konseri
Beştepe Millet Camii
Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Sinan POLAT)
Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Tayyib HOŞ)
İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. Murat KALIÇ)
Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Vahit EKER)