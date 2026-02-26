Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat! Film gösterimi, kitap günleri ve müzikal düzenlenecek

Külliye'de Ramazan etkinlikleri 26-27 Şubat programı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bugün ve yarın çocuklara özel müzikaller gerçekleştirilecek. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından Külliye'de Ramazan etkinlikleri 2026 takvimi araştırılmaya başlandı.

KÜLLİYE'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 26-27 ŞUBAT

Külliye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında bugün (26 Şubat 2026 Perşembe) İbi Müzikali, TRT Market, Fatma Bayram ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri, "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi, Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru, TRT Market etkinlikleri gerçekleştirilecek. Külliye'de Ramazan etkinlikerinin 26-27 Şubat programının tamamı ise şöyle:

26 Şubat 2026 Perşembe

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri

12:00 - 17:00: Külliyede Ramazan Kitap Günleri Final

12:00 - 17:00: TRT Market

14:00: İbi Müzikali

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

14:00: Fatma BAYRAM ile Ramazan'da Kur'an Sohbetleri

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

13:00: Nihat HATİPOĞLU ile Dosta Doğru

Beştepe Millet Camii

Kâbe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Selahattin ÇELEBİ)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Mustafa ORHAN)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Doç. Dr. Abdulkadir ERKUT)

Teravih Namazı Öncesi: Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Ahmet KARALI)

27 Şubat 2026 Cuma

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri

12:00 - 17:00: TRT Market

14:00: Pırıl Müzikali

16:00: Doru Müzikali

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

21:00: Hind RAJAB'ın Sesi Film Gösterimi

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

15:00: Alper KIŞ, Hasan ÖZER Konseri

Beştepe Millet Camii

Kâbe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Sinan POLAT)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Tayyib HOŞ)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. Murat KALIÇ)

Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Vahit EKER)