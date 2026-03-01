Külliye'de Ramazan etkinlikleri programı 1-2 Mart! Ramazan boyunca devam edecek

Kategoriler
Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Beştepe Millet Sergi Salonu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve Beştepe Millet Camii'nde, Külliye'de Ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katılım sağladığı programda müzikalden, imza günlerine kadar birçok etkinlik bulunuyor. 1-2 Mart tarihlerinde Külliye'de Ramazan etkinliklerinin programı ise belli oldu. Peki 1-2 Mart Külliye'de Ramazan etkinlikleri neler?
Beştepe Millet Sergi Salonu
12:00 - 18:00: Genel Çocuk Etkinlikleri ve TRT Market
12:00: Muhafız Alayı Bandosu Konseri
13:00: Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali
14:00: Siberay Müzikali
15:00: Rafadan Tayfa Müzikali
16:00: Pırıl Müzikali
17:00: Elif ve Arkadaşları Müzikali
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
14:00: "Cennetin Çocukları" İmza Günü
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
12:00 - 18:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii
Kâbe Örtüleri Sergisi
Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Ekrem Özcan)
Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Ali Burak Baldöken)
İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. İbrahim İlhan)
Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Bekir Gültekin)
Beştepe Millet Sergi Salonu
12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri ve TRT Market
14:00: Doru Müzikali
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi
Beştepe Millet Camii
Kâbe Örtüleri Sergisi (Bütün Gün)
Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Şevket Kaya)
Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Mustafa Orhan)
İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Seracettin Yıldız)
Teravih Namazı Öncesi: Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Furkan Tıraşçı)