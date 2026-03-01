Külliye'de Ramazan etkinlikleri programı 1-2 Mart! Ramazan boyunca devam edecek

Külliye'de Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Ramazan ayı boyunca Beştepe Millet Sergi Salonu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi ve Beştepe Millet Camii'nde, Külliye'de Ramazan etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların ücretsiz olarak katılım sağladığı programda müzikalden, imza günlerine kadar birçok etkinlik bulunuyor. 1-2 Mart tarihlerinde Külliye'de Ramazan etkinliklerinin programı ise belli oldu. Peki 1-2 Mart Külliye'de Ramazan etkinlikleri neler?

KÜLLİYE'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 1 MART

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 18:00: Genel Çocuk Etkinlikleri ve TRT Market

12:00: Muhafız Alayı Bandosu Konseri

13:00: Akıllı Tavşan Momo Orman Dostları Müzikali

14:00: Siberay Müzikali

15:00: Rafadan Tayfa Müzikali

16:00: Pırıl Müzikali

17:00: Elif ve Arkadaşları Müzikali

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

14:00: "Cennetin Çocukları" İmza Günü

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 18:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

Beştepe Millet Camii

Kâbe Örtüleri Sergisi

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Ekrem Özcan)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Ali Burak Baldöken)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Dr. İbrahim İlhan)

Teravih Namazı Öncesi: Sohbet (Bekir Gültekin)

KÜLLİYE'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 2 MART

Beştepe Millet Sergi Salonu

12:00 - 17:00: Genel Çocuk Etkinlikleri ve TRT Market

14:00: Doru Müzikali

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

12:00 - 17:00: "Umut Acıya Direnirken Gazzeli Gençler" Resim Sergisi

Beştepe Millet Camii

Kâbe Örtüleri Sergisi (Bütün Gün)

Öğle Namazı Öncesi: Kur'an'dan Mesajlar (Şevket Kaya)

Öğle Namazı Sonrası: Mukabele (Mustafa Orhan)

İkindi Namazı Öncesi: Güncel Dini Meseleler (Seracettin Yıldız)

Teravih Namazı Öncesi: Kur'an-ı Kerim Ziyafeti (Furkan Tıraşçı)