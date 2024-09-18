Kültür ve Turizm Bakanlığı 15 sözleşmeli personeli alımı yapacak

18 Eylül 2024 07:44 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 07:47

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı personel alımı ilanında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 15 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.” ifadeleri yer aldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI​ BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bilişim personeli olarak kariyerine devam etmek isteyen adaylar, 10 Ekim 2024- 25 Ekim 2024 tarihleri arasında Kariyer Kapısı internet sitesinden başvurularını gerçekleştirebilir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU​ TARİHLERİ

Adaylar, 10 Ekim Perşembe gününden 25 Ekim Çarşamba gününe kadar başvurularını e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden tamamlayabilir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan ilana göre alım yapılacak kadrolar şu şekildedir;

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

Kıdemli DevOps Uzmanı

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

Kıdemli Önyüz Geliştirme Uzmanı

Kıdemli Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı

Ağ Uzmanı

Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)

Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA)

Sistem Uzmanı

Test Otomasyon Uzmanı

Ürün Yönetimi ve İş Analizi Uzmanı

BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece C Grubu pozisyonlar için başvuru yapabilir)

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, 3 katını geçmeyecekler için en az 5 yıllık ve 4 katını geçmeyecekler için en az 7 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; A.GENEL ŞARTLAR başlığı (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bölümlerinden mezun olduktan sonra bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek (Transkript belgesi kabul edilecektir),

Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.