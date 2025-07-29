Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan kimdir? Şirketleri ve özel hayatı gündeme yerleşti

Türk iş insanı ve Trabzonspor'un mevcut başkanı olan Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı oldu. Adından söz ettirmeyi başaran isim gündemde yer edinirken Trabzon'un neresinden olduğu ve babası da merak konusu haline geldi. Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan kimdir? Şirketleri ve özel hayatı gündeme yerleşti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:14

1997 senesinde dünyaya gelen isim Türk iş insanı ve 'un mevcut başkanı olarak tanınıyor. ’nin yeni başkanı olmasının üzerine şirketleri ve özel hayatı da sosyal medyada konuşuldu.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

30 Ocak 1977'de Trabzon'da dünyaya gelen isim eğitim hayatını Trabzon'da tamamlarken üniversite eğitimini de Karadeniz Teknik Üniversitesinde işletme bölümünde tamamladı. İş hayatına akaryakıt istasyonu açarak başlayan isim üretim sektörü ve alanlarında yatırımlar yaparak devam etti.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan kimdir? Şirketleri ve özel hayatı gündeme yerleşti

ERTUĞRUL DOĞAN ŞİRKETLERİ

2014 senesinde işlemeciliği üzerine çalışan Oltan Gıda adlı ortaklığın, Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero'ya satılmasında olan Doğan, enerji alanına yöneldi. Oltan & Köleoğlu Enerji adlı bir enerji şirketi kurulmasının ardından yönetim kurulu başkanı oldu. Yer aldığı şirket Afyonkarahisar, Karaman ve Çorum gibi birçok şehirde biyokütle yakıtlı enerji santralleri inşa etti.

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan kimdir? Şirketleri ve özel hayatı gündeme yerleşti

2022 senesinde madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran isim iş hayatından söz ettirmeye devam ediyor.

ERTUĞRUL DOĞAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı olan , Trabzon Ticaret Odasının eski başkanlarından Şükrü Güngör Köleoğlu'nun kızı Güneş Köleoğlu evli.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı belli oldu
ETİKETLER
#trabzonspor
#fındık
#gayrimenkul
#enerji
#kulüpler birliği
#ertuğrul doğan
#İşadamı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.