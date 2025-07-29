Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan kimdir? Şirketleri ve özel hayatı gündeme yerleşti

1997 senesinde dünyaya gelen isim Türk iş insanı ve Trabzonspor'un mevcut başkanı olarak tanınıyor. Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı olmasının üzerine şirketleri ve özel hayatı da sosyal medyada konuşuldu.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

30 Ocak 1977'de Trabzon'da dünyaya gelen isim eğitim hayatını Trabzon'da tamamlarken üniversite eğitimini de Karadeniz Teknik Üniversitesinde işletme bölümünde tamamladı. İş hayatına akaryakıt istasyonu açarak başlayan isim enerji üretim sektörü ve gayrimenkul alanlarında yatırımlar yaparak devam etti.

ERTUĞRUL DOĞAN ŞİRKETLERİ

2014 senesinde fındık işlemeciliği üzerine çalışan Oltan Gıda adlı ortaklığın, Nutella'nın üreticisi İtalyan Ferrero'ya satılmasında olan Doğan, enerji alanına yöneldi. Oltan & Köleoğlu Enerji adlı bir enerji şirketi kurulmasının ardından yönetim kurulu başkanı oldu. Yer aldığı şirket Afyonkarahisar, Karaman ve Çorum gibi birçok şehirde biyokütle yakıtlı enerji santralleri inşa etti.

2022 senesinde madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran isim iş hayatından söz ettirmeye devam ediyor.

ERTUĞRUL DOĞAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kulüpler Birliği’nin yeni başkanı olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret Odasının eski başkanlarından Şükrü Güngör Köleoğlu'nun kızı Güneş Köleoğlu evli.