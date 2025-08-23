Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kur korumalı mevduat bitti mi, kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kur korumalı mevduat bitti. Yeni Kur Korumaları Mevduat hesaplarının açılmaması ve yenilenmemesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlanırken vatandaşlar kur korumalı mevduat bitti mi araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kur korumalı mevduat bitti mi, kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazete’de
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.08.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
23.08.2025
saat ikonu 11:48

Yeni Kur Korumaları Mevduat hakkında araştırmalar sürerken karar ilanlarında yer aldı. 23 Ağustos’ta yayımlanan Resmi Gazete’ye göre hakkında yeni karar geldi.

KUR KORUMALI MEVDUAT BİTTİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti 'ndan gelen açıklamaya göre kur korumalı mevduatta değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre uygulaması sona erdi.

Kur korumalı mevduat bitti mi, kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazete’de

Merkez Bankası, “Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır”ifadeleri ile bilgi verdi. TCMB tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir"ifadeleri yer aldı.

Kur korumalı mevduat bitti mi, kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazete’de

KUR KORUMALI MEVDUAT KALDIRILDI MI KKM?

Yeni Kur Korumaları Mevduat hesaplarının açılamaması ve mevcut olan hesapların yenilenememesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kur Korumalı Mevduat uygulaması sona erdi
ETİKETLER
#Ekonomi
#kkm
#kur korumalı mevduat
#merkez bankası
#resmi gazete
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.