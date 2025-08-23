Kur korumalı mevduat bitti mi, kaldırıldı mı? Karar Resmi Gazete’de

Yeni Kur Korumaları Mevduat hakkında araştırmalar sürerken karar Resmi Gazete ilanlarında yer aldı. 23 Ağustos’ta yayımlanan Resmi Gazete’ye göre KKM hakkında yeni karar geldi.

KUR KORUMALI MEVDUAT BİTTİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaya göre kur korumalı mevduatta değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kur korumalı mevduat uygulaması sona erdi.

Merkez Bankası, “Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırılmıştır”ifadeleri ile bilgi verdi. TCMB tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir. Bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacaktır. Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırılmıştır. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirilmiştir"ifadeleri yer aldı.

Yeni Kur Korumaları Mevduat hesaplarının açılamaması ve mevcut olan hesapların yenilenememesi hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkez Bankası'ndan konu ile ilgili yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

