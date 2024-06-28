Kur’an-ı Kerim basım ve yayımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile basım için izin belgesi zorunlu hale geldi

28 Haziran 2024 10:19 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:19

Kur’an-ı Kerim basım ve yayım kriterlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de üretilen ancak yurt dışı menşeli eserler ile ithal edilen eserler yurt içinde satılmamak şartıyla izin belgesi ve denetime tabi tutulacak.

KUR’AN-I KERİM BASIM VE YAYIMINDA İZİN BELGESİ ZORUNLU OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürürlüğe giren yönetmelikle Türkiye’de üretilen yurt dışı menşeli eserler ile ithal edilecek eserler yurt içinde satılmamak kaydıyla kurul ve kuruluşlardan izin belgesi alınması zorunlu hale gelecek.

KUR’AN-I KERİM BASIM VE YAYIMINDA DENETİM VE CEZA

Yönetmelikle beraber bu eserlerin ithali ve yurt dışına çıkışı sırasında kurul ve kuruluşlar tarafından verilen izin belgeleri denetime tabi olacak.

İzin belgesi ve mühürü olmadan ithali yapılan eserlerin basım yayımı durdurulurken dağıtılmış olanlar toplanarak imha edilecek. İnternet ortamında yayılan eserler için erişim engeli getirilecek.

KUR’AN-I KERİM KAÇ SAYFA?

30 cüzden oluşan Kur’an-ı Kerim 600 sayfadan oluşmakta.

1 CÜZ KAÇ SAYFA?

Kur’an-ı Kerim’de her 20 sayfa bir cüze ayrılmıştır.

KUR’AN-I KERİM’İN İLK AYETİ NEDİR?

Hazret-i Muhammed (s.a.v.) Hira Mağarasında vahiy olarak inen ilk ayet:

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! - O, insanı bir alaktan yarattı. - Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. - Ki O, kalemle yazmayı öğretendir. - İnsana bilmediğini O öğretti.”