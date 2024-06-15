Kurban Bayramı bayram namazı Kayseri Yeşilhisar’da 05.54’de, Sarıoğlan ilçesinde 05.49’da kılınacak

15 Haziran 2024 10:46 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:47



Bayram namazı saatleri il ve ilçelerde farklı zamanlarda kılınıyor. Kayseri Yeşilhisar ve Sarıoğlan ilçelerinin bayram namazını ne zaman kılacağı haberimizin devamında yer almakta.

KAYSERİ YEŞİLHİSAR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı’nın bayram namazı Kayseri Yeşilhisar ilçesinde 05.54’de kılınacak.

KAYSERİ YEŞİLHİSAR’DA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Kurban Bayramı bayram ezanı Kayseri Yeşilhisar ilçesinde 05.49’da okunacak.

İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah’tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. (Bakara/212)

KURBAN KESİLİRKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER NELERDİR?

Kurbanlık hayvana eziyet etmek, sürüklemek, incitmek; bıçakları hayvan yatırıldıktan sonra bilemek mekruhtur.

Hayvan tamamen ölmeden ensesini kesmek, kafasını koparmak, derisini yüzmek ve kör bıçakla kesmeye çalışmak mekruhtur.

Doğurması yakın olan hamile hayvan kesilmez.

Gasp edilmiş bıçakla kurban kesilmez.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE KAYSERİ’DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Kayseri’de bayram namazı 05.57’de kılınacak.