Kurban Bayramı bayram namazını Adana İmamoğlu ilçesi 05.54’de, Karataş ilçesi 05.57’de kılaca

15 Haziran 2024 21:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:32

Bayram namazı Müslümanlar için en önemli ibadetlerden biridir. 2 rekat olarak kılınan bayram namazı bayramın ilk günü güneşin doğmasından 50 dakika sonra kılınır.

Adana İmamoğlu ilçesi 05.54’de bayram namazı kılacak.

Adana Karataş ilçesinde bayram ezanı 05.57 okunacak.

“Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar.” (HAC/35)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ADANA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Adana’da bayram namazı 06.02’de kılınacak.