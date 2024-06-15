Kurban Bayramı bayram namazını Tekirdağ Çorlu ilçesi 06.16’da, Süleymanpaşa ilçesi 06.19’da, Çerkezköy ilçesi 06.15’de kılacak

15 Haziran 2024 20:52 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:05

Kurban Bayramı’nda müslümanlar bir araya gelir, büyüklerle bayramlaşılır, sevgi ve mutluluk dolu anlar yaşanır. Bayram sabahı ilk yapılacak ibadet bayram namazıdır.

TEKİRDAĞ ÇORLU İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramını bayram namazıyla karşılayacak olan Tekirdağ Çorlu’daki Müslümanlar Kurban Bayramı namazını 06.16’da kılacak.

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA BAYRAM NAMAZINI NE ZAMAN KILACAK?

2 rekat olan Kurban Bayramı bayram namazı, Tekirdağ Süleymanpaşa’da 06.19’da kılınacak.

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY’DE BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kurban Bayramı ezanı Tekirdağ Çerkezköy’de 06.15’de okunacak.

Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir, fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. (BAKARA/272)

KURBAN KESERKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban keserken okunacak dua şu şekildedir:

“Bismillahi vallahü ekber, la ilahe illallahü vallahü ekber, Allahümme haza minke, inne salâti ve nüsüki ve mahyaye ve memati lillahi Rabbilalemin, la şerike lehü, bizalike ümirtü ve ene evvelül müslimin”

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE TEKİRDAĞ’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tekirdağ’da bayram namazı 06.24’de kılınacak.