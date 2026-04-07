Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak, ZAM yapılacak mı? Emekliler için ödeme takvimi belli olacak

2026 yılı Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine odaklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ödemelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. Bayramdan bir gün önce olan arefe günü ise 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bu takvim doğrultusunda bayram tatili, arefe günü ile birlikte yaklaşık 4,5 gün sürecek.

26 Mayıs 2026 Salı: Arefe Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. Günü

Bayram tarihinin netleşmesiyle birlikte emeklilerin gözleri ikramiye ödeme günlerine çevrildi. Her yıl bayram öncesine denk getirilen ödemeler, emeklilerin hazırlıklarını rahat şekilde yapabilmeleri açısından belirli bir düzen içinde gerçekleştiriliyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Resmi ödeme takvimi henüz açıklanmış değil. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu çerçevede 2026 Kurban Bayramı için ödemelerin 18-22 Mayıs tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.

Ödemelerin yine emeklilik türüne göre kademeli şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emeklilere farklı günlerde ödeme yapılması son yıllarda uygulanan bir yöntem olmuştu. 2025 Kurban Bayramı’nda ödemeler 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Benzer şekilde 2026 yılında da ödemelerin bayram arifesine yakın günlerde tamamlanması bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR, ZAM YAPILACAK MI?

2026 yılı için emekli bayram ikramiyesinde artış yapılmasına yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Ramazan Bayramı öncesi Mart 2026’da yapılan açıklamalarda, Meclis’e sunulan mali düzenleme paketinde ikramiye artışına yer verilmediği belirtildi. Bu kapsamda ikramiye tutarının Kurban Bayramı’nda da 4.000 TL olarak uygulanmaya devam edeceği bekleniyor.

Geçmiş yıllarda ikramiye tutarlarında artış yapılmıştı. 2024’ten 2025’e geçişte 3 bin TL olan ödeme 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak 2026 yılı için bütçe dengeleri nedeniyle yeni bir artış yapılması planlanmadı. Bu nedenle emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin mevcut tutar üzerinden devam edeceği tahmin edilmekte.