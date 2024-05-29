Kurban bayramı öncesi araştırmalar başladı: İşte İstanbul'a yakın bayram tatili kaçamağı yapılacak 10 rota

29 May 2024 11:53 - Güncelleme : 29 May 2024 12:50

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. İstanbul'da yaşayan ve uzun bir tatil düşünmeyenler için kente yakın rotalar da mevcut. Megakentten biraz da olsa uzaklaşmak, günübirlik ya da birkaç günlüğüne güzel vakit geçirmek isteyenler için yakın yer önerileri...

BAYRAM TATİLİ İÇİN 10 ÖNERİ

BOLU - GÖYNÜK

Göynük, Türkiye'nin en sakin beldelerinden biri olarak biliniyor. Bu bayram tatilinde geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmak isteyenler için ideal bir destinasyon. Göynük'ün korunmuş tarihi dokusu ve sokakları, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ayrıca Göynük yakınlarında bulunan Çubuk Gölü, bu tarihi güzelliğe doğanın eşsiz manzaralarını ekliyor.

2. KIYIKÖY- KIRKLARELİ:

M.Ö. 500'lü yıllarda Lidyalılar tarafından kurulan Kıyıköy, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı bir kasabadır. Kazandere ve Papuçdere'nin denize döküldüğü noktada, kayalıkların üzerine serpilmiş olan bu kasaba, doğanın tüm güzelliklerini ziyaretçilerine sunar. Yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu bir arada bulabileceğiniz Kıyıköy, İstanbul'a sadece 3 saatlik bir mesafededir. Bu nedenle, kısa tatiller için ideal bir kaçış noktası olarak tercih edilmektedir.

BURSA - TİRİLYE

İstanbul'a deniz otobüsüyle kısa bir yolculuk mesafesinde olan Tirilye'ye, Yenikapı-Mudanya deniz yolculuğunu tercih ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Eski Rum evleri, tarihi sokakları ve doğal güzellikleriyle ünlü olan Tirilye, şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası sunar. Ayrıca, sahip olduğu butik otellerle de dikkat çeker ve ziyaretçilerine unutulmaz bir konaklama deneyimi yaşatır.

TEKİRDAĞ - UÇMAKDERE

İstanbul'un hemen yanı başında bulunan Uçmakdere, hem doğa tutkunlarının hem de macera arayanların ilgisini çeken bir destinasyon. Yamaç paraşütü yapabileceğiniz, sahilinde yürüyüş yapabileceğiniz veya muhteşem gün batımını izleyebileceğiniz bir yer olarak öne çıkıyor. Eski Türkçede "cennet" anlamına gelen "uçmak" kelimesiyle anılan bu bölge, adını sahip olduğu doğal güzelliklerden alıyor. Uçmakdere'nin yakınında bulunan Şarköy ise konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor, ziyaretçilere keyifli bir tatil vadediyor.

KOCAELİ - KEFKEN

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısındaki Kefken, doğal güzellikleriyle adeta büyülüyor. Özellikle gün batımında pembe kayalıklarıyla muhteşem bir manzara sunan Kefken'e, İstanbul'a yakınlığıyla kolayca ulaşabilirsiniz. Yaklaşık iki saatlik bir yolculukla bu doğal cennete varabilir ve huzur dolu bir tatil geçirebilirsiniz. Ayrıca bölgede konaklama imkanları da mevcut, böylece unutulmaz anlarınızı daha da uzatabilirsiniz.

KIRKLARELİ - İĞNEADA

İğneada, dünyanın en büyük langoz ormanlarına ev sahipliği yapıyor ve bu özelliğiyle doğaseverlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Kamp yapmak isteyenlerin, doğa yürüyüşleri yapmak isteyenlerin vazgeçilmez rotalarından biri olan İğneada, Bayram tatilinde doğayla iç içe unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu eşsiz bölgede konaklamak için özel kamp alanları da bulunuyor, böylece tatilciler doğanın kucağında huzurlu bir zaman geçirebilirler.

BOLU - ABANT

Yedigöller Bölgesi, Türkiye'nin doğal güzelliklerle bezenmiş cennet köşelerinden biri olarak kabul edilirken, Abant da bu bölgenin en gözde turistik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Bayram tatilinde huzur dolu bir kaçamak yapmak isteyenler için Abant, sakin atmosferiyle tam bir vaha niteliğinde. Günübirlik ziyaretlerin yanı sıra birkaç gün geçirmek için de ideal olan bu bölge, doğanın tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.

SAKARYA- KARASU

Karasu, plajlarıyla ünlü olan ve Sakarya'nın en canlı tatil merkezlerinden biridir. İstanbul'a yakın olması nedeniyle, kendinize hızlı bir tatil planı yapmak istediğinizde Karasu'ya doğru yola çıkabilirsiniz. Bu tatil beldesi, göz alıcı yeşilin tüm tonlarını sunarak size görsel bir şölen yaşatır. Hemen hemen her mevsim yağış alan bu bölge, İstanbul'da yaşayanlar için sadece 150 kilometre uzaklıkta yer alır. Karasu'da tatil yapma şansınız her mevsim mevcuttur.

KOCAELİ - KUMCAĞIZ

Kumcağız, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı bir tatil kasabasıdır. Özellikle tatilcilere huzur dolu anlar sunan Kumcağız, Kefken'e oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Miço Limanı'nda yer alan anıt kayaları ve dehlizleri ziyaret ederek bölgenin tarihi güzelliklerini keşfedebilirsiniz. Kumcağız'da ayrıca güzel plajlar da bulunmaktadır. Eğer denizle iç içe ve huzurlu bir tatil arıyorsanız, burada olta balıkçılığı yaparak keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

YALOVA-ÇINARCIK

İstanbul'a sadece 109 kilometre uzaklıkta bulunan Çınarcık, sahil şeridi ve doğal güzellikleriyle İstanbulluların sıklıkla tercih ettiği destinasyonlardan biridir. Özellikle Erikli Yaylası'nın bulunduğu ilçe, birçok ziyaretçinin farkında olmadan keşfettiği bir güzellik sunar. Erikli Yaylası, doğa yürüyüşü ve kamp tutkunları için tam anlamıyla bir cennettir. Erikli Deresi'ni takip ederek yürüdüğünüzde, gözlerinizden kaçmış gizli şelaleleri keşfedebilirsiniz. Ayrıca Delmece Yaylası da Erikli Yaylası'nın hemen yanında yer alır ve ıhlamur ağaçlarının kokusuyla sizi cezbeder. Yaylanın doğal bisiklet parkurlarında pedal çevirerek doğanın tadını çıkarabilirsiniz.