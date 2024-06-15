Kurban Bayramı’nda Antalya Alanya ilçesi 06.11’de, Kepez ve Muratpaşa ilçesi 06.15’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 18:10 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:16

16 Haziran Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı’nda sevgi, mutluluk ve birliktelik dolu anlar yaşanacak. İl ve ilçelerdeki bayram namazı saatleri ise merak edilmekte.

Antalya Alanya ilçesinde bayram namazı 06.11’de kılınacak.

Kurban Bayramı bayram ezanı Antalya Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 06.15’de okunacak.

Ey iman edenler! Allah’ın dîninin alâmetlerine, haram aylara, Kâbe’ye hediye edilen kurbanlık hayvanlar ile onların boyunlarına takılan gerdanlıklara, Rablerinin lutuf ve rızâsını isteyerek Beyt-i Harâm’a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Mescid-i Harâm’ı ziyaretinizi engellediler diye bir topluluğa duyduğunuz öfke, sakın sizi onlara karşı saldırganlık yapmaya sevk etmesin. İyilik ve takvâda birbirinizle yardımlaşın; günah ve düşmanlıkta ise yardımlaşmayın. Allah’tan korkun. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir. (MAİDE/2)

KURBAN KESİLİRKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER NELER?

Kurbanlık hayvana eziyet etmek, sürüklemek, incitmek; bıçakları hayvan yatırıldıktan sonra bilemek mekruhtur.

Hayvan tamamen ölmeden ensesini kesmek, kafasını koparmak, derisini yüzmek ve kör bıçakla kesmeye çalışmak mekruhtur.

Doğurması yakın olan hamile hayvan kesilmez.

Gasp edilmiş bıçakla kurban kesilmez.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANTALYA'DA KURBAN BAYRAMI BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Antalya'da bayram namazı saat 06.21'de kılınacak.