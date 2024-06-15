Kurban Bayramı’nda bayram namazı İzmir Buca, Bornava ilçesinde 06.25’de, Karabağlar ilçesinde 06.26’da kılınacak

15 Haziran 2024 20:01 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:24

Bayram namazı 2 rekat olarak kılınır. Cemaatle kılınması gereken bayram namazında bayram hutbesi sünnettir.

İzmir Buca ve Bornova ilçesinde bayram namazı 06.25’de kılınacak.

İzmir Karabağlar ilçesinde bayram ezanı 06.26’da okunacak.

Biz her ümmete bir kurban ibâdeti belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları kurban ederken üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Şunu iyi bilin ki, sizin ilâhınız tek bir ilâhtır; öyleyse artık O'na teslim olun. Rasûlüm! Tam bir ihlâs, samimiyet ve tevazu içinde Allah'a boyun eğen kulları müjdele! (Hac/33)

HAYIR KURUMLARINDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban, dini yönü iyi bilen bir vakfa vekalet yoluyla kestirilebilir. Vakıf yetkilisine dine uygun bir şekilde, “Allah rızası için bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil ettim.” diyerek teslim edilmelidir. Her hayvanın kimin adına kesildiği belli olmalıdır.

İhlas Vakfı, bu işi dine uygun yapmaktadır. İhlas Vakfı, öğrenci yurtlarında durumu iyi olmayan muhtaç öğrencileri barındırmakta. Öğrencilerin ihtiyaçları hayırseverlerin yardımı ile karşılanır.

Fakir ve Müslüman ülkelere de yardım sağlayan İhlas Vakfı’nda vekaletler ile kurban satın alınmakta ve dine uygun bir şekilde kurban kesmektedir. Kesilen kurbanların etleri yıl boyunca yurtlardaki öğrencilerin yemek ve et ihtiyacı için kullanılır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İZMİR'DE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06.31'de kılınacak.