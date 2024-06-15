Kurban Bayramı’nda bayram namazını Samsun Havza ilçesi 05.45’de, Ondokuzmayıs ilçesi 05.42’de kılacak

15 Haziran 2024 16:53 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:55

16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek olan Kurban Bayramı müslümanlar için en önemli günlerden biridir. Samsun’un ilçelerinde bayram namazının kaçta kılınacağı haberimizin devamında yer almakta.

SAMSUN HAVZA İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI KAÇTA KILACAK?

Kurban Bayramı’na saatler kaldı. Cuma namazının vacip olduğu erkeklere bayram namazı da vaciptir. Samsun Havza ilçesi bayram namazını 05.45’de kılacak.

SAMSUN ONDOKUZMAYIS İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Bayram namazı güneş doğduktan 50 dakika sonra kılınır. Samsun Ondokuzmayıs ilçesinde bayram ezanı 05.42’de okunacak.

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. (BAKARA/153)

HANGİ HAYVANLAR KURBAN EDİLİR?

Kurban Bayramı’nın bir diğer önemi ise kurban kesmektir. Kurban ibadeti zenginlere ve nisap miktarı hesaplamasında uygun olan kişilere vaciptir.

Sadece koyun,keçi; inek, boğa, manda, dana, düve, tosun ve deve kurban edilebilir.

Dişi hayvan da erkek hayvan da kurban edilebilir. Ancak yünü kırkılmış koyun kurban edilmez.

Davarın 1, sığırın 2, devenin 5 yaşını geçmesi gerekir. Hamile, Engelli ve hasta hayvan kurban edilmez.

Yabani olan öküz, deve ve koyun kurban edilmez. Davarda bir, sığırda iki meme eksikse kurban edilmez.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE SAMSUN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun’da bayram namazı 05.48’de kılınacak.