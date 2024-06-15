Kurban etini sağlıklı şekilde saklamak için 8 püf nokta

15 Haziran 2024 01:16 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 01:21

Yaklaşan Kurban Bayramı’ndan dolayı Müslüman dünyasında kurbanlık hayvan seçme, kurban pazarlarını gezme, kurban pazarlığı ve Kurban Bayramı’na hazırlık gibi telaşlar sarmaya başladı. Kurbanlık hayvan seçerken hayvanın kulağında küpesi olmasına ve hayvan pasaportunun olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. İşte kurbanlık seçimi ve kurban eti muhafazasına ilişkin önemli bilgiler…

KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurbanlık hayvan seçerken özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde:

Kurbanlık hayvanda devenin 5 yaşını, büyükbaşın 2 yaşını, küçükbaşın en az 1 yaşını doldurmuş olması,

Kurbanlık hayvanın kesilmesine engel olabilecek kusurlarının olmaması (Gözünün kör, uzuvlarından birinin eksik olmaması, hastalık derecesinde zayıf olmaması, dişlerinin tamamının ve bir kısmının dökük olmaması) gerekir.

KURBAN ETİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE NASIL SAKLANIR?

Kurban etinin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi için dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır:

Soğutma ve Dondurma

Kurban eti, tüketilmeyecekse kesimden hemen sonra buzdolabına konulmalıdır. Derin dondurucuya etleri koymadan önce güneş görmeyen serin bir yerde etlerin kanları çekilene kadar dinlendirilmeli. Buzdolabında uygun şekilde paketlenerek 2-3 gün saklanabilirken, derin dondurucuda uzun süre dayanabilir. Vakumlu poşetler veya hava geçirmez kaplar kullanmak, derin dondurucuda saklamanın etkin bir yoludur.

Porsiyonlara Ayırma

Eti kullanılacak porsiyonlara ayırmak, gereksiz çözülmenin önlenmesine ve ihtiyaç olduğunda kolayca erişilebilmesine olanak sağlar. Etlerin büyüklükleri etin dayanma süresini belirleyen en önemli kısımdır. Parça etler buzdolabında 5 – 6 gün dayanabilirken kıyma ise buzdolabında 3 gün saklanabilmektedir. O yüzden kurbanlık eti dinlendirme aşamasında parça et olarak dinlendirmek daha sağlıklı olacaktır.

Vakum Paketleme

Vakum paketleme, kurban etinin havayla temasını önleyerek tazelik ve kalitenin korunmasına yardımcı olur. Bu işlem için vakumlu torbalar veya özel vakum paketleme makineleri kullanılabilir.

Tuzlama ve Marine Etme

Bazı kesimler, tuzlama veya marine edilerek saklanabilir. Bu yöntem, etin daha uzun süre dayanmasını sağlarken, lezzetini artırır. Ancak bu işlem için uygun sağlık standartlarının takip edilmesi önemlidir.

Kurutma

Koyun veya keçi eti gibi bazı kesimler, kurutularak saklanabilir ve uzun süre dayanabilirler. Bu yöntem, özellikle kuru et (pastırma gibi) üretimi için idealdir.

Kavurma

Etlerin uzun zamanlı saklama için en güzel yöntemlerden biri etin kavrulmasıdır. Kavurma eti uygun koşullarda 1 yıl kadar saklanabilmektedir. Kavurma, hem sonraki süreçte pratikliği hem de uzun süreli saklama avantajı daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır.

Saklama Koşulları

Etin hijyenik koşullarda saklanması önemlidir. Temiz kaplar veya torbalar kullanılmalı, kesim araçları ve yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli ve çiğ etle teması önlenmelidir. Etleri büyük porsiyonlar olarak derin dondurucuda saklamak yerine yemeklerde kullanılacak miktarlarda poşetlemek daha sağlıklı olacaktır. Büyük parçalar şeklinde derin dondurucuya koymak daha sonra kullanılma durumunda etin çözülüp dondurulması etteki bakteri oranını arttıracaktır. Bu yüzden küçük parçalar halinde saklamak hem saklama alanını daha verimli kullanmak açısından hem de sağlık açısından daha iyi olacaktır.

Saklama Süresi

Etin saklama süresi, saklama yöntemine ve etin türüne bağlıdır. Genel olarak, taze et buzdolabında 2-3 gün, derin dondurucuda ise 6 ay saklanabilir. Ancak mümkün olan en kısa sürede tüketmek her zaman tercih edilen bir yaklaşımdır.

Kurban etinin sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmesi, tüketicilerin güvenliği ve taze kalitesinin korunması açısından kritiktir. Yukarıda belirtilen yöntemlerin doğru ve uygun bir şekilde uygulanması, kurban etinin uzun süre tazeliğini ve lezzetini korumasını sağlar.