Kürek balığı neden kıyamet balığı olarak biliniyor? Yine ortaya çıktı
Kaliforniya’da mitolojik efsanelerle ilişkilendirilen ve "kıyamet balığı" olarak bilinen nadir kürek balıklarından biri daha kıyıya vurdu.
ABD’nin California eyaletinde, kıyamet balığı olarak bilinen kürek balığı üç ay içinde ikinci kez kıyıya vurması, paniğe yol açtı.
KÜREK BALIĞI NEDEN KIYAMET BALIĞI OLARAK BİLİNİYOR?
Japonya’da Namazu efsanesine de konu olan balık, büyük depremlerle ilişkilendirilmiştir.
Kürek balıkları, genellikle denizin 200 ila 1000 metre derinliklerindeki yaşar. Ancak, kıyıya vurduğunda veya yüzeye çıktığında doğal afetlerin habercisi olduğuna inanılır.
Bilim insanları okyanus koşullarındaki değişiklikler ve El Niño gibi iklimsel olayların kürek balıklarının davranışlarını etkileyebileceğini ifade etti.
BÜYÜK DEPREMDEN SONRA KARAYA VURMUŞTU
Kürek balığı, Japonya'da 2011 yılında büyük bir depremden önce kıyıya vurmuştu.
O yıl, Japonya'nın Oshika Yarımadası'nda 9,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ve ardından balık sahilde görülmüştü.