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Kürek balığı neden kıyamet balığı olarak biliniyor? Yine ortaya çıktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 21:25 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:42
Kürek balığı neden kıyamet balığı olarak biliniyor? Yine ortaya çıktı

Kaliforniya’da mitolojik efsanelerle ilişkilendirilen ve "kıyamet balığı" olarak bilinen nadir kürek balıklarından biri daha kıyıya vurdu.

ABD’nin California​ eyaletinde, kıyamet balığı olarak bilinen kürek balığı üç ay içinde ikinci kez kıyıya vurması, paniğe yol açtı.

KÜREK BALIĞI NEDEN KIYAMET BALIĞI OLARAK BİLİNİYOR?

Japonya’da Namazu efsanesine de konu olan balık, büyük depremlerle ilişkilendirilmiştir.

Kürek balığı neden kıyamet balığı olarak biliniyor? Yine ortaya çıktı - 1. Resim

Kürek balıkları, genellikle denizin 200 ila 1000 metre derinliklerindeki yaşar. Ancak, kıyıya vurduğunda veya yüzeye çıktığında doğal afetlerin habercisi olduğuna inanılır.

Kürek balığı neden kıyamet balığı olarak biliniyor? Yine ortaya çıktı - 2. Resim

Bilim insanları okyanus koşullarındaki değişiklikler ve El Niño gibi iklimsel olayların kürek balıklarının davranışlarını etkileyebileceğini ifade etti.

BÜYÜK DEPREMDEN SONRA KARAYA VURMUŞTU

Kürek balığı, Japonya'da 2011 yılında büyük bir depremden önce kıyıya vurmuştu.

Kürek balığı neden kıyamet balığı olarak biliniyor? Yine ortaya çıktı - 3. Resim

O yıl, Japonya'nın Oshika Yarımadası'nda 9,1 büyüklüğünde bir deprem​ meydana gelmişti ve ardından balık sahilde görülmüştü.

Sıkça Sorulan Sorular
Halk ağzında öyle biliniyor ancak bilimsel bir bağlantısı yok

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Kaynak: TGRT Haber
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