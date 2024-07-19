Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

19 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 10:59

ABD merkezli Microsoft yazılım sistemlerinde yaşanan arızadan banka, hastane ve havaalanları gibi birçok sektör etkilendi. THY biletleme ve rezervasyon sistemlerinde yaşanan aksamayı düzeltmek için çalışmalar yaptığını bildirdi.

THY SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ MÜ?

Küresel çapta yaşanan Microsoft yazılım sistemlerinde yaşanan arızadan Türk Hava Yolları da etkilendiğinden dolayı internet hizmetlerine ara verildi.

THY BİLETLEME VE REZERVASYON AKSAMA SORUNU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sorunun giderilmesi için çalışmalar yapıldığını açıkladı.

“Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. En kısa sürede sizlere bilgi vereceğiz.”

Tüm dünyayı ve birçok sektörü etkileyen bir yazılım arızası yaşandığını belirten Üstün, “Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz.” açıklamasında bulundu.

AJET NEDEN CHECK İN YAPILMIYOR, ÇÖKTÜ MÜ?

AJet de açıklama yaparak network problemlerinden etkilendiklerini belirtti.

DENİZBANK HACKLENDİ Mİ?

DenizBank'a sabah saatlerinden itibaren ulaşım problemleri yaşanmaya devam etmekte.

Banka 8.30 civarı başlayan sorunlar için sosyal medyadan açıklama yapıyor.

PEGASUS HACKLENDİ Mİ?

Pegasus hacklenmedi.

Pegasus ile Sun Express'in karıştığı bir haber nedeniyle vatandaşlar bu soruya cevap aramakta.

SUN EXPRESS HACKLENDİ Mİ?

Sun Express yolcularına mail üzerinden gelen MASAK mailleri geldi.

Destek birimi bu konu hakkında çalıştıklarını belirtti.