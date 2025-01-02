Kürşat Zorlu kimdir? İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı

02 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 12:45

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu istifa ettiğini açıkladı. Kürşad Zorlu'nun neden istifa ettiği gündem olurken vatandaşlar tarafından hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Kürşad Zorlu 2022 yılında İYİ Parti'ye katılmıştı.

Seçimlerin ardından istifalar ile sık sık gündeme gelen İYİ Parti​ hala toparlanamadı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından partisinden istifa​ ettiğini açıkladı.

Paylaşımın ardından Kürşad Zorlu​ neden istifa etti, kimdir gibi sorular gündeme geldi.

KÜRŞAD ZORLU NEDEN İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürşad Zorlu "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

Kürşad Zorlu tarafından paylaşılan basın açıklamasının tamamı ise şöyle:

KÜRŞAD ZORLU KİMDİR, NEREDEN MİLLETVEKİLİ?

Kürşad Zorlu, 9 nisan 1977 yılında Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra bir süre gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Akademiden kariyerine devam eden isim siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünde profesör ve yönetim bilimleri ana bilim dalı başkanı oldu.

2019 yılında Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak atandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde ise profesör olarak görev aldı.

2022 yılında ise İYİ Parti'ye katıldı ve siyasi kariyerine adım attı. İYİ Parti Sözcüsü ve genel başkan başdanışmanlığı görevini 3 Mayıs 2024 tarihine kadar sürdürdü. 3. İYİ Parti Olağan Kurultayı'nda ise İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı olarak görevlendirildi.

İngilizce ve Kazakça bilen Kürşat Zorlu, evli ve üç çocuk babasıdır.