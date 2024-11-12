Kursk nerede? Rusya ve Kuzey Kore Kursk’a saldırı hazırlığında

12 Kasım 2024 16:10 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 16:21

50 bine yakın Rus ve Kuzey Kore askerinin, Kursk’ta yeni bir saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi. Kursk’un haritadaki konumu araştırma konusu oldu.

Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenleyen Ukrayna'ya misilleme saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenleyen Ukrayna'ya misilleme saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ağustos’tan beri Ukrayna’nın elinde olan Kursk’u Rusya’nın geri almayı planladığı iddia edildi.

Ukrayna kaynaklarına göre Rusya’nın Kuzey Kore ile askerleriyle birlikte bölgeye bir karşı saldırı planlıyor.

KURSK NEREDE?

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder da, geçen hafta Kursk’a 10 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırıldığını söylemişti.

Kursk, Rusya'nın batısında konumlanan bir şehirdir. Moskova'nın yaklaşık olarak 530 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Ayrıca Kursk, tarım ve sanayi alanında da önemli bir merkezdir.

KREMLİN’DEN YALANLAMA

ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptığı ve Ukrayna’daki savaşa son vermesi konusunda uyarıda bulunduğuna ilişkin haberler ise Kremlin tarafından yalanlandı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, mevcut Başkan Joe Biden’ın Donald Trump’tan, Ukrayna’ya yardımın kesilmemesini talep edeceğini açıkladı.