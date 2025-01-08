Kuruluş Osman bugün neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı

08 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:21

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan devam ederken bugün yeni bölümün olup olmayacağı merak konusu oldu. Yeni yıl haftasında diziler yeni bölümlerini yayınlamazken 8 Ocak yayın akışı araştırıldı.

Annem Ankara bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm fragmanının yayınlanacağı tarih bekleniyor

Annem Ankara bu akşam var mı, neden yok? Yeni bölüm fragmanının yayınlanacağı tarih bekleniyor

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile büyük izleyici kitlesine hakim olan Kuruluş Osman​ bu akşam var mı, yok mu merak edilirken günün yayın akışı belli oldu.

Sevilen dizinin yeni bölümünü bekleyenler için kötü haber geldi.

KURULUŞU OSMAN BUGÜN NEDEN YOK?

Sevilen dizi yeni yıl haftası dolayısıyla bu akşam ekranlarda yer almayacak. Hem yeni yıl haftası olmasından dolayı hem de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası​ maçı sebebiyle bugün ekranlara gelmeyecek.

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, ZTK karşılaşmasının yayınlanmasından dolayı bugün yayınlanmayacak. Dizi yerine bugün Galatasaray - Başakşehir müsabakası ekranlara gelecek. Maç öncesi de yayın yapılacak.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmazken önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek. 8 Ocak Çarşamba akşamı ATV'de ZTK müsabakası yayınlanacak.

Buna göre Kuruluş Osman önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek.