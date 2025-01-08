Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Kuruluş Osman bugün neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bugün neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
08 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 10:21
Kuruluş Osman bugün neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan devam ederken bugün yeni bölümün olup olmayacağı merak konusu oldu. Yeni yıl haftasında diziler yeni bölümlerini yayınlamazken 8 Ocak yayın akışı araştırıldı.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile büyük izleyici kitlesine hakim olan Kuruluş Osman​ bu akşam var mı, yok mu merak edilirken günün yayın akışı belli oldu.

Sevilen dizinin yeni bölümünü bekleyenler için kötü haber geldi.

KURULUŞU OSMAN BUGÜN NEDEN YOK?

Sevilen dizi yeni yıl haftası dolayısıyla bu akşam ekranlarda yer almayacak. Hem yeni yıl haftası olmasından dolayı hem de ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ziraat Türkiye Kupası​ maçı sebebiyle bugün ekranlara gelmeyecek.

Kuruluş Osman bugün neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı - 1. Resim

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman, ZTK karşılaşmasının yayınlanmasından dolayı bugün yayınlanmayacak. Dizi yerine bugün Galatasaray - Başakşehir müsabakası ekranlara gelecek. Maç öncesi de yayın yapılacak.

Kuruluş Osman bugün neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı - 2. Resim

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmazken önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek. 8 Ocak Çarşamba akşamı ATV'de ZTK müsabakası yayınlanacak.

Buna göre Kuruluş Osman önümüzdeki hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Sıkça Sorulan Sorular
Ekranların sevilen dizisi ZTK müsabakasının yayınlanması sebebiyle bu akşam yeni bölüm yayınlamayacak.
8 Ocak Çarşamba günü dizi yayınlanmayacak. Kuruluş Osman'ın yerine Başakşehir - Galatasaray ZTK karşılaşması ekranlara gelecek.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
kuruluş osmanziraat türkiye kupası

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...