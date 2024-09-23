Kuruluş Osman yeni sezonun 2 Ekim'de başlaması bekleniyor

23 Eylül 2024 16:36 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 16:48

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Çağrı Şensoy'un yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı gündem oldu. Çekimleri başladığı açıklanan dizinin yeni sezondan ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

ATV​ ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman​ dizisi 6. sezonu ile tekrardan ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Burak Özçivit'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunu ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON​ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV tarafından Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ancak kanal tarafından dizinin 6. sezonunun ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Bu sebepten dolayı da dizinin 2 Ekim 2024 tarihinde 6. sezonunun ilk bölümünün yayınlanması bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİM?

Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları arasında Burak Özçivit, Özge Törer, Çağrı Şensoy, Emre Bey, Yiğit Uçan, Yiğit Uçan, Ömer Faruk Aran, Leyla Kırşan, Ecem Sena Bayır, Belgin Şimşek, Begüm Çağla Taşkın ve Fatih Ayhan bulunuyor.