Kurumlar vergisi ödemeleri Dijital Vergi Dairesi'nden veya PTT'den yapılıyor

06 May 2024 10:44 - Güncelleme : 06 May 2024 10:54

Kurumlar Vergisi her yıl 4 defa, her 3 ayda bir olmak üzere ödenir

Kurumlar Vergisi her yıl 4 defa, her 3 ayda bir olmak üzere ödenir

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2023 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve beyannamelerin üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 6 Mayıs 2024 yani bugün itibarıyla doluyor.

Vatandaşlar tarafından kurumlar vergisi ödemelerinin nereye yapılacağı araştırılıyor.

Tahakkuk eden kurumlar vergi ödemeleri Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil Uygulaması üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılıyor.

Ayrıca vergi ödemeleri internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı veya PTT şubelerinden de gerçekleştirilebiliyor.

2024 kurumlar vergisi beyannamesi ise Dijital Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda doldurulabiliyor.

Kurumlar vergisi her yıl 4 defa olmak üzere yılda 3 kere ödenmektedir.

Ödenen toplam geçici vergiler, mükellefin yıl sonuna kadar ödeyeceği kurumlar vergisinden gider olarak düşülmektedir.