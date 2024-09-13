Kütahya'da 3.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Eskişehir'den de hissedildi

13 Eylül 2024 09:20 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:27

13 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Kütahya'da meydana gelen sarsıntının ardından az önce deprem mi oldu, son depremler sorusu gündem oldu. Kandilli Rasathanesi tarafından Kütahya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde oldu sorularının cevapları açıklandı. Sarsıntının Eskişehir'den de hissedildiği açıklandı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler ile gün içerisinde olan depremlerin derinlik, saat ve şiddet bilgileri anlık olarak gösteriliyor.

13 Eylül Cuma günü sabah saatlerinde Kütahya ve Eskişehir'de sarsıntıyı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, son depremler listesini araştırmaya başladı.

KÜTAHYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli tarafından açıklanan bilgilere göre Kütahya'nın merkez ilçesine bağlı Civli köyünde 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 09.03 sıralarında 5 km derinliğinde meydana gelen deprem Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak gibi çevre illerden de hissedildi.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ ODLU SON DEPREMLER LİSTESİ?

Kandilli tarafından paylaşılan Türkiye'deki son depremlerin listesi ise şöyle: