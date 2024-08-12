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Kütahya'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor! Son dakika

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
12 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:14
Kütahya&#039;da çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor! Son dakika

12 Ağustos Pazartesi günü Kütahya'da kent merkezine yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Bugün akşam saatlerinde Kütahya'nın kent merkezinde yer alan Gültepe Mahallesi'ndeki bir bahçede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisi ile büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Kütahya'da çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor! Son dakika - 1. Resim

KÜTAHYA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yangın kontrol altına almaya çalışılıyor.

Ekipler yangını söndürmek için iki helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediyor.

Kaynak: TGRT HABER
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