Kutsal Damacana 5 kaç yaş üstü? 17 Ocak’ta vizyona girdi

18 Ocak 2025 14:58 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 15:01

2025 yılında vizyona giren Kutsal Damacana 5 ilk günden birçok kişi tarafından izlendi. Sinemada izlemek isteyenler yaş sınırını ve kaç dakika sürdüğünü araştırmaya başladı. Filmin oyuncu kadrosu da beğeni topladı.

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler

Film değil gerçek! Atlarıyla alevlerden böyle geçtiler

Şafak Sezer​'in başrolünde olduğu Kutsal Damacana 5, vizyona girdi. 17 Ocak itibarıyla sinemalarda yer alan filmin oyuncuları ve konusu da seyircilerin gündemine yerleşti.

KUTSAL DAMACANA 5 KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

17 Ocak Cuma günü vizyona giren film, 13 yaş ve üzeri için izleyemeye uygundur. Fikret, Asım ve Artin'in yaşadıklarını ele alan film fragmanı ile beğeni toplamıştı.

KUTSAL DAMACANA 5 KAÇ SAAT, DAKİKA?

Oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film 97 dakika sürüyor. Cuma günü vizyona giren film ilk günden birçok kişi tarafından izlenirken sosyal medyada da olumlu tepkiler aldı.

KUTSAL DAMANCANA 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Seri haline gelen Kutsal Damacana'nın yeni serisi 17 Ocak tarihinde izleyici​ ile buluştu. Sinema​ perdesinde yayınlanan film, 17 Ocak Cuma günü vizyona girdi.

KUTSAL DAMACANA 5 HANGİ PLATFORMDA?

Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı film, şu an için sadece sinema perdesinde yayınlanıyor. Filmi izlemek isteyenler vizyonda olduğu süreçte filmi izleyebilecek.

KUTSAL DAMACANA 5 NE ZAMANA KADAR VİZYONDA?

17 Ocak Cuma günü vizyona giren filmin 4 hafta vizyonda kalması bekleniyor. Yeni çıkan filmler genel olarak 4 hafta boyunca vizyonda kalırken bazen zamanda değişiklikler olabiliyor.

KUTSAL DAMACANA NEREDEN İZLENİR?

Şafak Sezer, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar, Nilgün Belgün, Bülent Ersoy, Ozan Akbaba, Oğuzhan Uğur ve Kibariye gibi başarılı isimlerin yer aldığı film, şu an için sinema salonlarında yayınlanıyor.