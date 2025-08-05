Kuvvet komutanları kimler? 2025 YAŞ kararları ile kuvvet komutanları isimleri belli oldu

2025 Yüksek Askeri Şura toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde önemli kararların alındığı bir toplantı olarak tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği şura, terfi ve atama kararlarıyla gündeme geldi.

KUVVET KOMUTANLARI KİMLERDİR?

2025 Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu olarak karar alındı.

Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanırken, boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. Atamalar, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU, DEĞİŞTİ Mİ?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2025 YAŞ toplantısında önemli bir değişiklik yaşandı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı’na atanırken, boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Bu atama, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Orgeneral Metin Tokel, yeni görevinde TSK’nın kara operasyonlarının liderliğini üstlenecek ve stratejik planlamalarda önemli bir rol oynayacak.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU, DEĞİŞTİ Mİ?

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2025 YAŞ toplantısında değişiklik yapılmadı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Orgeneral Kadıoğlu, görevine devam edecek ve Hava Kuvvetleri’nin liderliğini sürdürecek.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev süresi uzatılan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun yanı sıra, Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe, Tümgeneral Ergin Dinç ise Korgeneralliğe terfi etti. Ayrıca, Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can Tümgeneralliğe yükseltildi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU, DEĞİŞTİ Mİ?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2025 YAŞ toplantısında değişiklik yapılmadı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev süresi uzatılan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun yanı sıra, Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe, Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz ise Tümamiralliğe terfi etti.