Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kuvvet komutanları kimler? 2025 YAŞ kararları ile kuvvet komutanları isimleri belli oldu

Kuvvet komutanları isimleri YAŞ kararları sonrası yeniden gündeme geldi. 2025 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) görevli general, amiral ve albayların terfi, görev süresi uzatma ve emeklilik durumları karara bağlandı. İşte TSK’daki güncel kuvvet komutanları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuvvet komutanları kimler? 2025 YAŞ kararları ile kuvvet komutanları isimleri belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 21:47

2025 toplantısı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinde önemli kararların alındığı bir toplantı olarak tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği şura, terfi ve atama kararlarıyla gündeme geldi.

KUVVET KOMUTANLARI KİMLERDİR?

2025 Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlara göre, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu olarak karar alındı.

Genelkurmay Başkanlığı’na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanırken, boşalan görevine 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının görev süreleri ise bir yıl uzatıldı. Atamalar, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Kuvvet komutanları kimler? 2025 YAŞ kararları ile kuvvet komutanları isimleri belli oldu

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU, DEĞİŞTİ Mİ?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2025 toplantısında önemli bir değişiklik yaşandı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Başkanlığı’na atanırken, boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı. Bu atama, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Orgeneral Metin Tokel, yeni görevinde TSK’nın kara operasyonlarının liderliğini üstlenecek ve stratejik planlamalarda önemli bir rol oynayacak.

Kuvvet komutanları kimler? 2025 YAŞ kararları ile kuvvet komutanları isimleri belli oldu

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU, DEĞİŞTİ Mİ?

’nda 2025 YAŞ toplantısında değişiklik yapılmadı. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Orgeneral Kadıoğlu, görevine devam edecek ve Hava Kuvvetleri’nin liderliğini sürdürecek.

Kuvvet komutanları kimler? 2025 YAŞ kararları ile kuvvet komutanları isimleri belli oldu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev süresi uzatılan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun yanı sıra, Korgeneral Rafet Dalkıran Orgeneralliğe, Tümgeneral Ergin Dinç ise Korgeneralliğe terfi etti. Ayrıca, Tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can Tümgeneralliğe yükseltildi.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU, DEĞİŞTİ Mİ?

’nda 2025 YAŞ toplantısında değişiklik yapılmadı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı.

Kuvvet komutanları kimler? 2025 YAŞ kararları ile kuvvet komutanları isimleri belli oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev süresi uzatılan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun yanı sıra, Tümamiral Rafet Oktar Koramiralliğe, Tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz ise Tümamiralliğe terfi etti.

ETİKETLER
#hava kuvvetleri
#yüksek askeri şura
#hava kuvvetleri komutanlığı
#hava kuvvetleri komutanlığı
#deniz kuvvetleri komutanlığı
#kara kuvvetleri komutanlığı
#kara kuvvetleri komutanlığı
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#türk silahlı kuvvetleri (tsk)
#Türk Hava Kuvvetleri
#kara kuvvetleri komutanı
#genelkurmay başkanı
#genelkurmay başkanı
#yaş
#2025 Yüksek Askeri Şura
#Askeri Atamalar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.