Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

Kuvvetli yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere son dakika yağış ve rüzgar uyarı haberleri ile yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son tahmin raporlarına göre yurt genelinde çok sayıda bölgeyi kapsayan yağışlı hava dalgası etkisini artırıyor. Kuvvetli yağış, yoğun kar, fırtına, buzlanma ve çığ riskine karşı art arda uyarılar yapılırken, bugün 31, yarın ise 26 il için sarı kodlu alarm verildi. Birçok kentte ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi, iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma beklenirken, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Meteoroloji birimleri, özellikle belirli bölgelerde etkili olacak yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. İşte kuvvetli kar yağışı uyarısı verilen iller…

Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 21:32
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 21:34

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini kapsayan yeni tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre birçok bölgede yağışlar kuvvetlenirken, , sağanak ve nedeniyle riskli bir hava tablosu ortaya çıktı. Kuvvetli beklentisi olan iller için sarı kodlu verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Güncel son dakika kuvvetli yağış haritası belli oldu.

Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI - SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Yağışların özellikle Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olacağı bildirildi. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji, bu yağışlarla birlikte , su baskını, yıldırım, dolu ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL KUVVETLİ YAĞIŞ SON DAKİKA!

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. 23 Ocak Cuma gününden 27 Ocak Salı’ya kadar kent genelinde her gün yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği, en düşük sıcaklıkların 6–10 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 11–15 derece aralığında olacağı bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

Saatlik tahminlerde özellikle Cuma günü boyunca aralıklarla yağmurun etkili olacağı belirtiliyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların 7–9 derece, sabah ve öğle saatlerinde ise 9–11 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüksek kalacağı, rüzgârın ise genellikle hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 31 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Sarı alarm verilen iller arasında Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.

Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

Yarın yani 23 Ocak Cuma günü için ise 26 ilde sarı kodlu uyarının devam edeceği bildirildi. Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye’de olumsuz hava koşullarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçeleri ile Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Diyarbakır’ın kuzey ilçeleri olan Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş’te yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

İç Anadolu’nun doğusunda ise Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş’ın güneyi, Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa’da kar yağışının yer yer 10–20 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI SON DAKİKA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük tahminlere göre İstanbul’da yağışların yağmur şeklinde olacağı bildirildi. Kent genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışı öngörülmüyor.

Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

Saatlik ve günlük tahminlerde İstanbul için yağmur, yüksek nem oranı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgâr öne çıkıyor. Uzun yıllar ortalamalarına göre sıcaklıkların daha yüksek seyretmesi, yağışların kar yerine yağmur şeklinde gerçekleşmesine neden oluyor.

