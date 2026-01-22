Kuvvetli yağış uyarısı SON DAKİKA! İstanbul'a kar yağacak mı? 23-23 Ocak hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini kapsayan yeni hava durumu tahminlerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre birçok bölgede yağışlar kuvvetlenirken, kar, sağanak ve fırtına nedeniyle riskli bir hava tablosu ortaya çıktı. Kuvvetli yağış beklentisi olan iller için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep hava durumu tahminleri yakından takip ediliyor. Güncel son dakika kuvvetli yağış haritası belli oldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI - SON DAKİKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve batısında yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.

Yağışların özellikle Marmara ve Ege’nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in doğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olacağı bildirildi. Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak öngörülüyor. Meteoroloji, bu yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı uyarıda bulundu.

İSTANBUL KUVVETLİ YAĞIŞ SON DAKİKA!

Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da önümüzdeki 5 gün boyunca yağışlı hava etkisini sürdürecek. 23 Ocak Cuma gününden 27 Ocak Salı’ya kadar kent genelinde her gün yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği, en düşük sıcaklıkların 6–10 derece, en yüksek sıcaklıkların ise 11–15 derece aralığında olacağı bildirildi.

Saatlik tahminlerde özellikle Cuma günü boyunca aralıklarla yağmurun etkili olacağı belirtiliyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların 7–9 derece, sabah ve öğle saatlerinde ise 9–11 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüksek kalacağı, rüzgârın ise genellikle hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 31 ilde sarı kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Sarı alarm verilen iller arasında Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Kayseri, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer alıyor.

Yarın yani 23 Ocak Cuma günü için ise 26 ilde sarı kodlu uyarının devam edeceği bildirildi. Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye’de olumsuz hava koşullarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Şanlıurfa’nın Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçeleri ile Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Diyarbakır’ın kuzey ilçeleri olan Kulp, Lice, Silvan, Hazro, Eğil, Kocaköy, Hani, Dicle, Ergani, Çermik ve Çüngüş’te yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun doğusunda ise Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat’ın güneydoğusunda yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Ayrıca Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kahramanmaraş’ın güneyi, Osmaniye’nin doğusu ve Şanlıurfa’da kar yağışının yer yer 10–20 santimetreye ulaşabileceği bildirildi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI SON DAKİKA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük tahminlere göre İstanbul’da yağışların yağmur şeklinde olacağı bildirildi. Kent genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışı öngörülmüyor.

Saatlik ve günlük tahminlerde İstanbul için yağmur, yüksek nem oranı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgâr öne çıkıyor. Uzun yıllar ortalamalarına göre sıcaklıkların daha yüksek seyretmesi, yağışların kar yerine yağmur şeklinde gerçekleşmesine neden oluyor.