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Kuyruk sokumu neden ağrısı sorusu gündem oldu. Herkes bu dertten mustarip

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
10 Kasım 2024 16:02 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:36
Kuyruk sokumu neden ağrısı sorusu gündem oldu. Herkes bu dertten mustarip

Her insanın ömrü boyunca bir kez de olsa yaşamış olabileceği ağrılardan biri olan kuyruk sokumu ağrısı oluşturduğu rahatsızlık nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir sorun.

İnsanların hayatında günün birçoğu oturarak geçmektedir.

Bazı fiziksel zorlanmalar ve uzun süreli oturmalar kuyruk sokumu ağrısını tetikleyebilmektedir.

Kuyruk sokumu neden ağrısı sorusu gündem oldu. Herkes bu dertten mustarip - 1. Resim

KUYRUK SOKUMU AĞRISI NEDEN OLUR?

İnsan vücudunda 33 adet omur kemiği bulunur.

Alt alta dizilen kemiklerin en altında bulunan son kısma ise kuyruk sokumu denilmektedir.

Kuyruk sokumu ağrısı birçok sebepten oluşabilir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kuyruk sokumu neden ağrısı sorusu gündem oldu. Herkes bu dertten mustarip - 2. Resim

  1. Uzun süreli oturma üzerine kurulu iş ve yaşam biçimi
  2. Hamilelik
  3. Yaşlılık
  4. Kilo fazlalığı bulunması
  5. Kıl dönmesi
  6. Kalçanın incinmesi, kalça üzerine düşmek
  7. Yanlış pozisyonda oturmak
  8. Tümörlerin kuyruk sokumuna baskı yapması
  9. Enfeksiyon
  10. Romatizmal rahatsızlıklar
  11. Bel fıtığı
  12. Doğum yapan kadınlarda doğum sonrası meydana gelebilir.

Kuyruk sokumu neden ağrısı sorusu gündem oldu. Herkes bu dertten mustarip - 3. Resim

KUYRUK SOKUMU AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Kuyruk sokumunda ağrısı olan bir vatandaşın ilk olarak başvuracağı hastanede Proktoloji uzmanı bulunuyorsa, Proktoloji uzmanlığına başvurmalıdır.

Kuyruk sokumu neden ağrısı sorusu gündem oldu. Herkes bu dertten mustarip - 4. Resim

Bunun dışında gidilecek hastanede veya sağlık kuruluşunda Proktoloji uzmanı bulunmuyorsa ve kemik ile ilgili bir problem yaşanıyorsa mutlaka ortopedi polikliniğine başvurulmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular
Fizik tedavi bir çözüm olabilir olmadığı durumlarda doktorunuzun yönlendirmesi ile farklı cerrahi yöntemler uygulanabilir

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Kaynak: TGRT Haber

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