Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? KKTC'nin kuruluşunun 41.yılı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 41.yılı olması sebebiyle KKTC’nin kurulduğu tarihe dair araştırmalar hız kazandı. KKTC’nin kurulmasıyla, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 1983 yılında kurulmasıyla Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin etme hakkı dünyaya duyuruldu. Kıbrıs'ta 1960'da Ada'nın iki halkı olan Türkler ve Rumlar arasında ortaklık temeline dayanan uluslararası antlaşmalar uyarınca "Kıbrıs Cumhuriyeti" kuruldu.
KKTC NE ZAMAN KURULDU?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 15 Kasım 1983 tarihinde kuruldu. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ile Türk ordusunun müdahalesinin ardından Kıbrıs Adası’nda Türk yönetimi oluştu.
1983 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin meclisi bağımsızlık ilan ederek KKTC’nin kurulduğunu duyurdu.
KKTC HANGİ ÜLKELER TARAFINDAN TANINIYOR?
KKTC, Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından resmen tanınmamaktadır. Ancak Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik, siyasi ve askeri açılardan desteklemektedir.