Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne zaman kuruldu? KKTC'nin kuruluşunun 41.yılı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

15 Kasım 2024 12:14 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:16

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruluşunun 41.yılı olması sebebiyle KKTC’nin kurulduğu tarihe dair araştırmalar hız kazandı. KKTC’nin kurulmasıyla, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu.