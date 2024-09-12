Kuzey Marmara Otoyolu trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 08:48 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:54

Bugün sabaha karşı 05.00 civarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasının ardından olay yerine birçok sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Son dakika trafik kazasında ölü, yaralı var mı bilgisi de paylaşıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer geçişi Edirne istikametinde bugün sabaha karşı kaza meydana geldi. Son dakika olayda son durum bilgisi paylaşıldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken yaralılar da var. KUZEY MARMARA OTOYOLU TRAFİK KAZASI ÖLÜ, YARALI VAR MI? Sarıyer'de araç sahibinin hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıktı ve takla attı. Sürüklenen araçta bulunan bir çocuk hayatını kaybederken toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri yaralı halde bulunanları sağlık ekiplerine teslim ederken yaralılar hastaneye kaldırıldı. KUZEY MARMARA SON DAKİKA KAZA 05.00 civarında Edirne istikametinde olan kazada N.T. idaresindeki 07 AJT 144 plakalı otomobil, yoldan çıktı. Ağaçlık alanda takla atmasının ardından yan yola savrulan araçta M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden 3 tanesi çocuk olarak 5 kişi yaralandı. Çevre incelemeleri yapılırken hayatını kaybeden M.T. isimli çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İlgili Haberler Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var