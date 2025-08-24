Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kuzey Tunçelli kimdir? 1500 metrede de dünya şampiyonu oldu

Genç yaşına rağmen dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanan milli yüzücü Kuzey Tunçelli, kırdığı rekorlar ve elde ettiği olimpiyat vizeleriyle Türk sporunda dikkat çeken bir isim olmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Tunçelli kimdir? 1500 metrede de dünya şampiyonu oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.08.2025
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
24.08.2025
saat ikonu 22:57

Türk sporunun genç yeteneği Kuzey Tunçelli, uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor.

Romanya’nın Otopeni kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda yarışan Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

KUZEY TUNÇELLİ KİMDİR?

Kuzey Tunçelli, İstanbul’da 30 Ağustos 2007 tarihinde dünyaya geldi.

İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Kuzey Tunçelli'nin kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Şampiyonada hem 800 metre hem de 1500 metre serbest kategorilerinde yarışan milli sporcu, her iki dalda da altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etti.

Kuzey Tunçelli kimdir? 1500 metrede de dünya şampiyonu oldu

Tunçelli, 1500 metre serbest yarışında elde ettiği dereceyle tarihe geçti.

Bu mesafeyi 15 dakika barajının altında tamamlayan tarihteki ilk 16 yaş altı yüzücü oldu.

Bu başarılı performansları, kendisine aynı zamanda 800 ve 1500 metre dallarında Olimpiyat vizesi kazandırdı.

Doha'da düzenlenen 2024 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda yarışarak 1500 metrede dünya sekizinciliği elde etti.

Bu sonuç, onun büyükler kategorisindeki potansiyelini gösteren önemli bir adım oldu.

2024 Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda ise kariyerindeki ilk büyükler madalyasını kazandı.

ETİKETLER
#yüzme
#Altın_madalya
#Kuzey Tunçelli
#Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası
#Olimpiyat Vizesi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.