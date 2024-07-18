Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekildi

18 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:30

14 Eylül 2019 tarihinde televizyon ekranlarına çıkmaya başlayan 64 bölümlük Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi çocukluk aşkı olan Yıldız ve Kuzey’in hikayesini konu ediniyor.

KUZEY YILDIZI KONUSU

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinin konusu; 20 yıl önce Yıldız’ı terk ederek İstanbul’a giden Kuzey, aşık olarak evlendiği karısı tarafından dolandırılır. Dört kızıyla memleketine dönen Kuzey, Yıldız’ın öfkesiyle karşı karşıya kalır ve bu öfkenin sonrasında bir aşk hikayesi doğar.

KUZEY YILDIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

Süreç Film imzalı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda çekildi.

KUZEY YILDIZI: İLK AŞK OYUNCULARI

İsmail Demirci- Kuzey

Aslıhan Güner- Yıldız

Toygan Avanoğlu- Sefer

Gizem Güneş- Feride

Aslıhan Kapanşahin- Mine

Berfin Nilsu Aktaş- Gökçe

Cezmi Baskın- Yaşar

Hüseyin Soysalan- Şeref

Uğur Demirpehlivan- Emine

Ferda Kaynar- Hanife

Merve Şen- Nahide

Ecem Çalhan- Kamer

Burak Can- Poyraz

İnan Yılmaz- Ruhi

Can Kızıltuğ- Osman

Korcan Kol- Emin

Şükrü Üçüncü- Şükrü

Gülşah Tosun- Esma

Cengiz Bozkurt- Cevher

Ayçin İnci- Fahriye

Murat Makar- Engin

KUZEY YILDIZI KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?

2 Sezondan oluşan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi 64 bölümden oluşuyor.

KUZEY YILDIZI KAÇINCI BÖLÜMDE BİTİYOR?

Kuzey ve Yıldız’ın hikayesini konu edinen dizi 64.bölümde final yapıyor.