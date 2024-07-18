Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekildi
Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin yer aldığı romantik komedi türündeki Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu’nun Çambaşı Yaylası’nda çekildi.
14 Eylül 2019 tarihinde televizyon ekranlarına çıkmaya başlayan 64 bölümlük Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi çocukluk aşkı olan Yıldız ve Kuzey’in hikayesini konu ediniyor.
KUZEY YILDIZI KONUSU
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinin konusu; 20 yıl önce Yıldız’ı terk ederek İstanbul’a giden Kuzey, aşık olarak evlendiği karısı tarafından dolandırılır. Dört kızıyla memleketine dönen Kuzey, Yıldız’ın öfkesiyle karşı karşıya kalır ve bu öfkenin sonrasında bir aşk hikayesi doğar.
KUZEY YILDIZI NEREDE ÇEKİLDİ?
Süreç Film imzalı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda çekildi.
KUZEY YILDIZI: İLK AŞK OYUNCULARI
İsmail Demirci- Kuzey
Aslıhan Güner- Yıldız
Toygan Avanoğlu- Sefer
Gizem Güneş- Feride
Aslıhan Kapanşahin- Mine
Berfin Nilsu Aktaş- Gökçe
Cezmi Baskın- Yaşar
Hüseyin Soysalan- Şeref
Uğur Demirpehlivan- Emine
Ferda Kaynar- Hanife
Merve Şen- Nahide
Ecem Çalhan- Kamer
Burak Can- Poyraz
İnan Yılmaz- Ruhi
Can Kızıltuğ- Osman
Korcan Kol- Emin
Şükrü Üçüncü- Şükrü
Gülşah Tosun- Esma
Cengiz Bozkurt- Cevher
Ayçin İnci- Fahriye
Murat Makar- Engin
KUZEY YILDIZI KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?
2 Sezondan oluşan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi 64 bölümden oluşuyor.
KUZEY YILDIZI KAÇINCI BÖLÜMDE BİTİYOR?
Kuzey ve Yıldız’ın hikayesini konu edinen dizi 64.bölümde final yapıyor.