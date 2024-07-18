Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekildi

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
18 Temmuz 2024 09:00 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekildi

Başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin yer aldığı romantik komedi türündeki Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu’nun Çambaşı Yaylası’nda çekildi.

14 Eylül 2019 tarihinde televizyon ekranlarına çıkmaya başlayan 64 bölümlük Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi çocukluk aşkı olan Yıldız ve Kuzey’in hikayesini konu ediniyor.

KUZEY YILDIZI KONUSU

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinin konusu; 20 yıl önce Yıldız’ı terk ederek İstanbul’a giden Kuzey, aşık olarak evlendiği karısı tarafından dolandırılır. Dört kızıyla memleketine dönen Kuzey, Yıldız’ın öfkesiyle karşı karşıya kalır ve bu öfkenin sonrasında bir aşk hikayesi doğar.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekildi - 1. Resim

KUZEY YILDIZI NEREDE ÇEKİLDİ?

Süreç Film imzalı Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda çekildi.

KUZEY YILDIZI: İLK AŞK OYUNCULARI

İsmail Demirci- Kuzey 
Aslıhan Güner- Yıldız 
Toygan Avanoğlu- Sefer 
Gizem Güneş- Feride 
Aslıhan Kapanşahin- Mine 
Berfin Nilsu Aktaş- Gökçe 
Cezmi Baskın- Yaşar 
Hüseyin Soysalan- Şeref 
Uğur Demirpehlivan- Emine 
Ferda Kaynar- Hanife 
Merve Şen- Nahide 
Ecem Çalhan- Kamer 
Burak Can- Poyraz 
İnan Yılmaz- Ruhi
Can Kızıltuğ- Osman
Korcan Kol- Emin
Şükrü Üçüncü- Şükrü
Gülşah Tosun- Esma
Cengiz Bozkurt- Cevher 
Ayçin İnci- Fahriye
Murat Makar- Engin

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi Ordu Çambaşı Yaylası’nda çekildi - 2. Resim

KUZEY YILDIZI KAÇ BÖLÜM, KAÇ SEZON?

2 Sezondan oluşan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi 64 bölümden oluşuyor.

KUZEY YILDIZI KAÇINCI BÖLÜMDE BİTİYOR?

Kuzey ve Yıldız’ın hikayesini konu edinen dizi 64.bölümde final yapıyor.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...