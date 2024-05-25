KVKK, Knight Online oyununa 750 bin lira idari para cezası kesti
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Knight Online'ın Türkiye'deki işletmecisine 750 bin TL idari para cezası kesti. Knight Online'ın veri politikalarıyla ilgili hangi ihlaller tespit edildi? Kullanıcılar bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte detaylar...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Knight Online'ın Türkiye operasyonuna 750 bin lira para cezası uyguladı.
İncelemeler sonucunda, Knight Online'ın Türkiye'deki internet sitesinde yer alan "Aydınlatma Metni", "Çerez Politikası" ve "Gizlilik Politikası" gibi belgelerde, kullanıcıların kişisel verilerinin açık rıza alınmadan yurt dışına gönderildiği tespit edildi.
Ayrıca, oyunun anti hile yazılımının kullanıcıların bilgisayarlarındaki tüm dosyalara erişim sağlayabildiği ortaya çıktı.
KVKK yapılan denetimlerde, kullanıcıların çerezleri reddetme seçeneğine sahip olmadığını belirledi.
Bu durum, veri koruma yasalarına aykırı bulundu.
KVKK, para cezasının yanı sıra, şirketin internet sitesinde yer alan metinlerin mevzuata uygun hale getirilmesini ve kullanıcı verilerinin yurt dışına aktarımı konusunda açık rıza alınmasını zorunlu kıldı.