KYK 6. tip odalarda genelde 2 kişi kalınıyorken güncel fiyatı 855 TL

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 11:19 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:29

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak merakla beklenen KYK yurt sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Tip 6 odalarda kaç kişi kalınıyor, ne kadar araştırılırken son güncel bilgilere göre güncel fiyatlar da belli oldu. TİP 6 yurt oda ücretleri ve özellikleri.

YKS sınavına giren adaylar heyecanla KYK yurt sonuçlarını bekliyordu. 5 Eylül günü GSB tarafından erişime açılmasının ardından öğrenciler KYK 6. tip odaların fiyatını ve kaç kişi kalındığını araştırmaya başladı. KYK 6.TİP YURT ODASI KAÇ KİŞİ KALABİLİYOR, ÖZELLİKLERİ NEDİR? Odalarda genellikle 2 kişi kalınırken odada banyo ve tuvalet bulunuyor. Yurt odalarının en yüksek fiyatına sahip olan 6.tip oda diğer odalara göre daha konforlu ve lüks olarak geçiyor. KYK 6. TİP YURT FİYATI NE KADAR, KAÇ KİŞİLİK 2024? 2024 yılında KYK yurtlarına gelen %50'lik zam sonrasında tip 6 için fiyat 855 TL oldu. Daha öncelerde odanın fiyatı 570 TL olarak geçiyordu. İlgili Haberler KYK yurt başvuruları e-devlet sonuç ekranından erişime açıldı KYK'da 6 tip oda bulunurken her birinin farklı özelliği var