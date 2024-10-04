KYK burs başvuruları ne zaman 2024-2025?

04 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:31

Üniversitelerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler KYK burs ve kredi başvuruları gündeme geldi. Başvuruların ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir açıklama yapılmasa da Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. KYK burs ve kredi miktarlarının bu yıl ne kadar olacağı da merak edildi.

KYK ek yurt tercihleri 7 Ekim'e kadar devam edecek

KYK ek yurt tercihleri 7 Ekim'e kadar devam edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerine farklı miktarlarda burs ve kredi imkanları sunuluyor.

Milyonlarca öğrencinin faydalandığı kredi ve burs başvurularının 2024-2025 eğitim öğretim yılı için ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Öğrenciler ayrıca bu yıl burs ücretlerine ne kadar zam geleceğini de araştırıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

KYK tarafından kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

2024-2025 eğitim öğretim yılı için de burs başvurularının aynı tarihler arasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

KYK BURS, KREDİ NE KADAR OLACAK 2025?

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için burs ücreti ön lisans ve lisans öğrencileri için 2 bin TL, yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada ise 6 bin TL olarak belirlenmişti.

Yeni eğitim öğretim döneminde KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Burs başvurularının başlamasıyla birlikte KYK burs ve kredi ücretlerinin de belli olması bekleniyor.