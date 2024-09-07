KYK burs ve kredi başvuruları geçen sene 12-19 Ekim'de alınmıştı

07 Eylül 2024 15:13 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:17

Geçtiğimiz günlerde başlayan ek tercih ve yurt başvurularından sonra gözler burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. YKS sonucunda öğrenciler üniversitelere kayıt yaptırdı ve bursların tarihi bekleniyor.

GSB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs miktarı bu yıl henüz belirlenmedi. Milyonlarca öğrenci yurtlara kayıt işlemleri yaparken bir yandan da ek tercihler yapılıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK BU YIL?

2024 senesinde tarih henüz belirlenmese de geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim'de alınmıştı. Bu sene de eylül ayının sonunda veya ekim ayının başında işlemlerin başlaması tahmin ediliyor.

HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİYOR MU?

Yönetmelikte yer alan bilgileye göre burs hakkı kazananlar kredi alamazken kredi alanlar da burs ödemesi alamıyor. Bu nedenle öğrenciler ya kredi ya da burs alma hakkına sahip olabilecek.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI E- DEVLET NASIL YAPILIR 2024-25?

Kredi ve burs başvuru yapmak isteyen adaylar e- Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Yurtlarda yerleşme işlemlerinin sonlanmasıyla beraber sistem üzerinden başvurular yapılacak.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme girerek işlemini tamamlayacak.

2024 KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Bu senenin ücretleri henüz paylaşılmadı fakat geçen sene burs ücretleri 2000 TL olurken yüksek lisans 4000 TL ve doktora öğrencileri için 6000 TL olarak belirlenmişti.