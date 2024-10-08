KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu! 2024 yılında yatacak miktar belli oldu

08 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:17

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen KYK burs ve kredi başvurularının başladığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından 2024 KYK burs ve kredi ne kadar, nasıl başvuru yapılır soruları gündem oldu.

Üniversitelerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin gündeminde KYK​ burs​ ve kredi​ başvuruları yer alıyordu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı​ Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine her yıl düzeylerine (Ön lisans/lisans, yüksek lisans, doktora) göre farklı miktarlarda burs ve kredi imkanları sunuluyor.

Üniversitelerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak etmeye başlamıştı.

Ayrıca öğrenciler 2024 yılında KYK burs ve kredi ne kadar olduğunu da merak ediyor.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla KYK burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

8 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 13 Ekim saat 23.59'da sona erecek.

KYK BURS, KREDİ NE KADAR 2024?

KYK burs ve kredi miktarları en son 2024 yılında ön lisans/lisans öğrencileri için 2000 TL, yüksek lisans için 4000 TL ve doktora için 6000 TL olarak belirlenmişti.

KYK burs ve kredileri genel olarak her yılın ocak ayında zamlanıyor.

Öğrencilere bursların 2025 ocak ayına kadar 2024 yılında belirlenen miktarlarda yatması bekleniyor.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

e-Devlete giriş yapan öğrenciler başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünde yer alan "Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu" seçeneğinden yapabiliyor.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Ayrıca e-Devlet sistemine internet bankacılığı, mobil imza, T.C. kimlik kartı bilgileriyle de girilebiliyor.