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KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Eylül 2024 14:31 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:42
KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen KYK kredi ve burs için başvuru tarihi netleşmedi. YKS sınavının sonlanmasıyla beraber üniversiteye yerleşen adaylar KYK başvurularının ne zaman olacağını bekliyor.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılında başlayacak olan KYK burs​ ve kredi başvurularının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı.

Milyonlarca öğrencinin beklediği burs başvuruları, GSB​ tarafından duyurulacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı​ tarafından ihtiyaç sahibi olan öğrencilere verilecek olan bursların başvuruları henüz başlamadı.

GSB tarafından başvuruların duyurulmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor - 1. Resim

Geçtiğimiz sene burs ve kredi başvuruları ekim ayında başlayıp tamamlanmıştı. Bu yıl da ekim veya kasım ayında tamamlanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR, KAÇ TL 2024?

2023 yılında lisans öğrencileri için 2000 TL, yüksek lisans için 4000 TL ve doktora öğrencileri için 6000 TL olarak belirlenmişti.

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor - 2. Resim

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN, HANGİ AY BAŞLIYOR?

İlk kez burs alacak olan öğrencilerin eğitim süresince yapılıyor. T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre ayın 6. veya 10. gününde hesaplara ödemeler yatıyor.

Kredi ve burs başvuruları e- Devlet üzerinden yapılıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
kyk bursburs başvurusuGSBgençlik ve spor bakanlığı

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Sevim27 Eylül 2024 14:45

Bu KYK işleri hep böyle geciyor ya acaba neden böyle oluyor merak ediyorum

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