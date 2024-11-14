KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak

14 Kasım 2024 11:45 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:49

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemelerinin yatacağı tarihe dair araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz yıl 3 aylık toplu ödeme yapılan KYK burslarının, bu yıl toplu olarak yatırılıp yatırılmayacağı ise merak konusu oldu.

KYK burs ve kredi ödemeleri için araştırmalar devam ediyor. KYK burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler gözlerini GSB tarafından yapılacak burs ödeme duyurusuna çevirdi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK bursları, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında hesaplara yatıyor.

Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi ödemelerinin 28 Kasım tarihinde başlamasından dolayı bu yıl da aynı tarihte yapılması bekleniyor.

KYK BURSLARINDA ÜÇ AYLIK BURS ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

Geçen yıl KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.