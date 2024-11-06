KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir?

06 Kasım 2024 08:40 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 08:43

Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi sonuçları açıklandı. 2024-2025 KYK burs başvurusunda bulunan üniversite öğrencileri sonuçları nasıl öğreneceğini araştırmaya başladı.

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İlk defa bir yükseköğrenim programına kayıt olan ya da bir programa devam eden ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla verilen KYK burs sonuçlarını araştırıyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.