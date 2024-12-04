KYK burs/kredi ödemeleri yattı mı? GSB aralık ayı burs ödeme tarihleri belli oldu

04 Aralık 2024 12:41 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 12:45

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından önlisans ve lisans öğrencilerine verilen burs ve kredilerin aralık ayında yatacağı tarih netleşti. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, hesaplarına yatacak ödeme miktarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

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2024 yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs​ ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti. 2024 yılının sonuna kadar bu ücret​ ödenmeye devam edecek.

KYK​ BURS/KREDİ ÖDEMELERİ YATTI MI? ARALIK AYI BURS TARİHLERİ

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, burs ve kredilerin ödeme tarihlerini T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenir. İşte Aralık ayı ödeme takvimi:

Son hanesi 0 olanlar: 18 Aralık

Son hanesi 2 olanlar: 19 Aralık

Son hanesi 4 olanlar: 20 Aralık

Son hanesi 6 olanlar: 21 Aralık

Son hanesi 8 olanlar: 22 Aralık

KYK BURSU ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

KYK burs ve kredi için ödemeler Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.

KYK BURSU ARALIK AYINDA NE KADAR YATACAK?

Geçtiğimiz aylarda ilk kez burs ve kredi ödemesi alacak öğrencilere, ekim ve kasım aylarını kapsayan toplu ödeme yapılmıştı. Aralık ayında ise aylık ödeme bazında düzenli ödemeler hesaplara yatırılacak.