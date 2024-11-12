KYK burslarında toplu ödeme beklentisi: Öğrencilere üç aylık burs ödemesi yapılacak mı?

12 Kasım 2024 10:43 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:45

KYK burslarında üç aylık toplu ödemenin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından toplu ödeme alan öğrenciler, bu yıl bursların hesaba geçeceği tarihi sorguluyor.

KYK burs ödemelerinin hesaplara ne zaman yatacağına dair araştırmalar hız kazandı. KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, burs almaya hak kazanan öğrenciler gözlerini GSB tarafından yapılacak burs ödeme duyurusuna çevirdi.

KYK BURSLARINDA ÜÇ AYLIK BURS ÖDEMESİ YAPILACAK MI?

Geçen yıl KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK bursları, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında hesaplara yatıyor.