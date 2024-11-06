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KYK burslarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 08:57 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 08:59
KYK burslarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. KYK burs ve kredi sonuçlarının erişime açılmasının ardından gözler bursların hesaplara yatacağı tarihe çevrildi.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları, 13 Ekim’de başvurularını tamamlayan ve  KYK üzerinden burs alma heyecanı yaşayacak öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK bursları, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10’uncu günleri arasında hesaplara yatıyor.

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KYK BURSLARINA ZAM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı ve zam gelip gelmeyeceği henüz belli olmadı.

KYK BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu kesilme nedenleri arasında; başarısız olma, öğretim kurumundan ayrılma, en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma, kayıt dondurma, ders kaydı yapmama, kayıt yenilememe, KYK yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma, Kesin hükümle mahkum olma yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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