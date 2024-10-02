KYK bursu hangi durumlarda kesilir?

02 Ekim 2024 08:22 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 08:25

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burslarının hangi durumlarda kesileceği merak konusu oldu.

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

KYK burs ve kredi başvurularının ekim ayında başlayabileceği tahmin ediliyor

KYK burs başvurularının henüz başlamamasıyla beraber Kredi Yurtlar Kurumu burslarının hangi durumlarda kesileceği Gençlik ve Spor Bakanlığı​ internet sitesinde yayınlandı.

KYK BURSLARI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burslarının kesilme nedenleri şunlardır;

Başarısız Olma

Öğretim kurumundan ayrılma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Kayıt Dondurma, Ders Kaydı Yapmama

Kayıt Yenilememe

KYK yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma

Kesin hükümle mahkum olma

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burs ve kredi başvuruları, 2024-2025 öğrenci yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KYK burs ve Kredi başvuruları, her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmakta.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilerek bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak doğrulanıyor.

Yapılan değerlendirme sonucunda maddi gelir durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR SÜRE BOYUNCA VERİLİYOR?

KYK kredi (Öğrenim Kredisi) geri ödemeli olarak öğrenim süresi boyunca verilmekte.