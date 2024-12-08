KYK bursu ne kadar oldu? Öğrencilere verilecek burs miktarı açıklandı

08 Aralık 2024 22:52 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 23:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarını açıkladı. Öğrenciler ve veliler 2025 burs miktarını araştırıyor.

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KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilecek burs miktarının, 2025 Ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Güncel olarak üniversite öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödeniyor.

KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ

Zamlı KYK bursu ödemeleri 2025 Ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak ödenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.