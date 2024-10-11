KYK ek yurt başvuru sonuçları açıklandı

11 Ekim 2024 10:38 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:40

Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin GSB ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma (bugün) itibarıyla erişime açıldı.

Üniversitelerin lisans (4 yıllık) ve önlisans (2 yıllık) örgün bölümlerine yerleşen, ailesinin ikamet ettiği il ve ilçe sınırları dışında öğrenim görecek olan öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında konaklayabiliyor.

KYK​ EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru sonuçları 11 Ekim Cuma (bugün) itibarıyla açıklandı.

KYK EK YURT SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Üniversitelerin lisans ve önlisans programlarına ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri, GSB Yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

KYK EK YURT KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt​ işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00’a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Aynı zamanda kayıt işleminin tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor.

KYK YURTLARINDA İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?

İlk defa KYK yurduna yerleşen öğrencilerin ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekir. Bu ücret yatak ve güvence bedeli olarak alınmaktadır. İlk kayıt ücretini yatıran öğrencilerin ilgili yurt müdürlüğüne taahhütname onayını yapması gerekiyor.

KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK Mİ?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.